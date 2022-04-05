Reuters: США не разрешат проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках

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5 апреля 2022, 08:25

фото: Liu Jie/globallookpress.com

Министерство финансов США не намерено выдавать разрешение на осуществление выплат в долларах по госдолгу РФ с принадлежащих России счетов в американских банках.

Россия 16 марта 2022 года должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Минфин РФ 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено.

Сегодня срок второго платежа по долгам. Агентство Reuters передает информацию со ссылкой на представителя американского Минфина, что с сегодняшнего дня ведомство не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского правительства в финансовых институтах США. Минфин США не разрешил американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах