Президент Германии Штайнмайер признал, что проводил ошибочную политику в отношении России

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4 апреля 2022, 22:03 Источник: ТАСС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, IMAGO/M. Popow/globallook.com

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что его расчет на то, что Россия сможет стать полноправным европейским партнером, был ошибкой, как и его поддержка проекта «Северный поток-2».

«Поддержка "Северного потока - 2" с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», - приводит в понедельник его слова агентство dpa.

По словам Штайнмайера, возврат к прежнему статус-кво, который был до начала российской военной спецоперации в Украине, при нынешнем руководстве РФ невозможен.

«Мы потерпели неудачу, выстраивая общий европейский дом с привлечением России. Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности», - заявил Штайнмайер.

В воскресенье посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией, и что для президента ФРГ отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло.