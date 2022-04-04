Lietuvos rytas: в правительстве Литвы обсуждается вопрос закрытия границ с Россией и Белоруссией

Правительство Литвы из-за событий вокруг Украины обсуждает вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник пишет газета Lietuvos rytas со ссылкой на главу МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса.
«Идут дискуссии [о закрытии границ]. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим. Пока рано об этом говорить», — сказал он.
При этом министр подчеркнул, что даже если решение о закрытии границ будет принято, транзит российских энергоресурсов по территории республики продолжится.
«Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы найти европейское или региональное решение», — сказал Ландсбергис.
Ранее сообщалось, что власти Литвы приняли решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией: будет отозван посол республики в Москве и, соответственно, выдворен посол России в Вильнюсе.