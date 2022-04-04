Lietuvos rytas: в правительстве Литвы обсуждается вопрос закрытия границ с Россией и Белоруссией

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4 апреля 2022, 18:04 Источник: РБК

Литовско-белорусская граница, Alexander Welscher/dpa/globallook.com

Правительство Литвы из-за событий вокруг Украины обсуждает вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник пишет газета Lietuvos rytas со ссылкой на главу МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса.

«Идут дискуссии [о закрытии границ]. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим. Пока рано об этом говорить», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что даже если решение о закрытии границ будет принято, транзит российских энергоресурсов по территории республики продолжится.

«Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы найти европейское или региональное решение», — сказал Ландсбергис.

Ранее сообщалось, что власти Литвы приняли решение понизить уровень дипломатического представительства с Россией: будет отозван посол республики в Москве и, соответственно, выдворен посол России в Вильнюсе.