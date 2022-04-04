Член ОП Данюк о призыве премьера Польши не давать Шенген россиянам: в Европе не скрывают желания нанести удар по русскому народу

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4 апреля 2022, 14:26

Матеуш Моравецкий, Tobias Hase/globallook.com

Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России прокомментировал призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого прекратить выдачу российским гражданам шенгенских виз.

Данюк полагает, что эту идею Моравецкого можно оценить как «санкции на российское общество». Эксперт напомнил, что санкции всегда накладывались в отношении государства, аффилированных компаний, бизнесменов, чиновников.

В интервью RT Никита Данюк сказал про инициативу премьера Польши: «Никогда не было формулировки и самоцели накладывать как можно больше санкций на российское общество. Это пик русофобской политики, потому что в Европе не скрывают, что хотят нанести как можно больший удар по русскому народу».

Моравецкий, напомним, призвал к решительным санкциям в отношении российского общества.