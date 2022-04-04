Путин поздравил Вучича с победой на выборах президента Сербии

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4 апреля 2022, 14:10

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поздравил Александра Вучича с победой на выборах президента Сербии. Выборы в Сербии прошли в воскресенье, 3 апреля. Вучич победил в первом туре.

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Вучичу по случаю убедительной победы на выборах Президента Республики Сербии.

Путин отметил, что итоги голосования в полной мере подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики.

Президент РФ написал Вучичу: «Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии».

Путин также сегодня поздравил премьера Венгрии Виктора Орбана.