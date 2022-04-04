Рогозин призвал канцлера Германии Шольца воздержаться от критики действий российских военных на Украине

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4 апреля 2022, 12:47 Источник: Свободная пресса

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos/globallookpress.com

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал канцлера Германии Олафа Шольца и других немцев в силу их нацистского прошлого воздержаться от критики действий военных Вооруженных сил РФ на Украине.

Рогозин написал пост в соцсети и рассказал, что бывший глава Европейского космического агентства Ян Вёрнер регулярно присылает ему сделанные на Украине видео о «зверствах русской военщины».

Отец Вёрнера воевал на Восточном фронте и выжил, потому что попал в плен, а отец Рогозина убежал на фронт в 14 лет и в 1943 году освобождал Смоленск.

«А теперь сын гитлеровского ублюдка мне, сыну советского патриота-освободителя, будет мораль читать???», — возмутился Дмитрий Рогозин. Он уверен, что Шольц и его министры должны «ещё лет на сто засунуть язык свой в одно специальное место».

Гендиректор «Роскосмоса» призвал страну сосредоточиться «на полноценной реализации целей специальной военной операции» — денацификации и демилитаризации Украины, которую 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По мнению Рогозина, сейчас не надо «отвлекаться на жирных мух военной пропаганды Запада», в разобраться с ними потом.