Прилепин призвал Донское и Кубанское казачество ехать на Донбасс

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3 апреля 2022, 14:48

После первого месяца военной спецоперации на Украине стало понятно, что демилитаризация и денацификация киевского режима — не красивые слова, а назревшая необходимость. Многочисленные документы, захваченные российскими войсками у противника, позволили сделать однозначный вывод об агрессивных планах киевского режима.

В то же время, члены многочисленных патриотических организаций, которые с 2014 года требовали ввода российских войск на Украину, оказались не готовы к такому развитию событий. Добровольческие и казачьи подразделения, которые сыграли значительную роль в событиях 2014—2015 годов, внеся важный вклад в отстаивании Русского мира на Украине, сейчас оказались в стороне от борьбы с украинским национализмом.

Казаки и добровольцы, которые имеют боевой опыт, не спешат присоединяться к российским военнослужащим и армиям республик Донбасса, которые в настоящее время продолжают выбивать нацистов с оккупированных территорий. Вместо этого многочисленные казачьи войска предпочитают проводить репетиции парадов, участвовать в различных сборах и учениях или осуществлять отправку гуманитарной помощи.

Известный общественный деятель Захар Прилепин, считает, что для казаков и добровольческих формирований участие в спецоперации на Украине может стать шансом продемонстрировать реальные дела во благо отечества.

«Работай-не хочу, как говорится. Неслыханный простор для казачьих войск», — говорит Прилепин, обращаясь к казакам.

Привлечением добровольцев могли бы заняться идеологи Русской весны — лидеры Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай и Андрей Пинчук, которые фактически выпали из медиапространства. Бизнесмен, владелец телеканала «Царьград-ТВ» Константин Малофеев, который восемь лет назад активно работал над помощью ополчению и призывал российских добровольцев отправляться на защиту русского населения юго-востока Украины, теперь больше занят судебными разбирательствами с Google.

Вместо этого работа с добровольцами фактически отдана «на откуп» государству. Конечно, раз спецоперация проводится под руководством Минобороны, то самодеятельность в отправке людей на фронт вряд ли будет приветствоваться. Тем не менее, позиция многих организаций, которые еще вчера рвались в бой «ожидая только приказа», а сегодня — когда им предоставилась такая возможность — отсиживаются в тылу, вызывает удивление.

Несмотря на сложившиеся проблемы, Прилепин отмечает, что, многие добровольцы уже выдвинулись на фронт, где несут службу, оказывая существенную помощь российским войскам. В частности, к обеспечению безопасности и правопорядка в Мелитополе приступили казаки, высвободив армейские подразделения, которые были вынуждены выполнять несвойственные им функции.

«Хорошо, что в Мелитополе казаки организовались. Теперь, надеемся, Донское казачество и Кубанское тоже — целыми полками придёт на помощь. Это не с «Пусси Райт» воевать. Настоящая казачья служба. Как было задумано великими предками», — уверен он.

Сегодня у добровольцев появилась реальная возможность помочь государству, наладить плодотворное взаимодействие с министерством обороны, сделать свой посильный вклад в общее дело победы над украинским национализмом. И несмотря на то, что старые лидеры добровольческого движения самоустранились от этой работы, роль русских добровольцев в поддержке тылов армии становится все более заметной.