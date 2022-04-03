Миронов назвал непрофессионалом учительницу из Пензы, которой грозит до 10 лет колонии за фейк о Вооруженных силах РФ

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3 апреля 2022, 14:24 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Политик Сергей Миронов назвал педагога училища Олимпийского резерва в Пензе Ирину Ген, которой грозит миллионный штраф или до 10 лет лишения свободы за фейк о Вооруженных силах России, непрофессионалом.

По информации Telegram-канала Baza, две ученицы восьмого класса, каратистка и пловчиха, задали вопрос своей учительнице английского языка, почему они не поедут на соревнования в Европу. Ирина Юрьевна в ответ школьницам «высказала свою позицию по спецоперации на Украине, которая отличается от государственной».

Ген также сравнила Россию с КНДР. Одна из школьниц посетовала, что в июне планировалась поездка на соревнования в Чехию. Ирина Юрьевна сказала, что теперь можно поехать на соревнования в Донбасс. Одна из учениц записала разговор на диктофон и передала в правоохранительные органы.

30 марта в отношении Ирины Ген было возбуждено уголовное дело. Педагогу грозит штраф в размере 3-5 миллионов рублей или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил уверенность, что в полиции разберутся в этой ситуации.

«Печально, если педагог, от которого очень много зависит, свою личную точку зрения, тем более разоблачённый фейк, своим подопечным передаёт как некую истину в последней инстанции. Это неправильное поведение», - заключил политик.