Мария Захарова: Нидерланды пытаются исказить ситуацию с ответными мерами на высылку дипломатов

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3 апреля 2022, 13:59 Источник: ТАСС

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Заявление посольства Нидерландов о частичном приостановлении работы в Москве по вине России — это искажение ситуаци. Пословам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «лишь остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы».

При этом Мария Захарова уточнила, что в марте 17 российских дипломатов в Нидерландах были объявлены персонами нон грата, в связи с этим "российская сторона анонсировала ответные меры".

Официальный представитель МИД РФ заявила, что теперь Гаага пытается выставить дело с ракурса «принципиальной позиции», а не недружественных действий Нидерландов по отношению к Москве.