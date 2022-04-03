Посол в Турции Алексей Ерхов: ответ на вопрос о принадлежности Крыма четкий и ясный

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3 апреля 2022, 11:25

фото: pixabay.com

Посол России в Турции Алексей Ерхов назвал ответ на вопрос о принадлежности Крыма четким и ясным.

Дипломат в статье для газеты Aydınlık рассказал, что один украинский тележурналист очень любил начинать интервью с российскими общественными и государственными деятелями с вопроса "чей Крым?"

Ерохов заявил, что такая "конфликтогенная" постановка вопроса журналиста сразу выводит на ссору или на нужное корреспонденту политическое заявление.

"Действительно, а чей Крым? А чей Иерусалим? А если остановить какого-нибудь турка на улицах Анкары или Стамбула и спросить его, а чей Хатай? Ответ будет однозначный, и хорошо, если не с "янычарской пощечиной". Так вот и в России — если спросить русского, чей Крым — ответ будет четкий и ясный", - написал в статье посол РФ в Турции.

Хатай — регион на юге Турции, его суверенитет долгое время не признавала Сирия. Административно-территориальной единицей Турции Хатай стал в 1939 году после референдума, но Сирийская Арабская Республика не признавала его законность до начала 2000 гг.