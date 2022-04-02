Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости продолжения диалога с Россией по вопросам безопасности

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2 апреля 2022, 17:19 Источник: "Интерфакс"

Джон Салливан (в центре) с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, Alexei Nikolsky/globallook.com

Россия и США должны продолжать диалог по вопросам безопасности, касающимся, в том числе, ядерного оружия. Об этом заявил в субботу посол США в России Джон Салливан.

«Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения, которое есть у обеих стран», - сказал он. Его слова публикует твиттер (заблокирован в России) посольства США в РФ.

Салливан подчеркнул, что в нынешнем контексте очень сложно начать подобные переговоры, но он надеется, что в конечном итоге они будут возобновлены «на благо всего человечества».

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что Великобритания и США продолжат оказывать давление на Россию в связи с ее действиями в Украине.