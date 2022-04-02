Минобороны РФ предоставило сдавшимся украинским военнослужащим жилье и медицинскую помощь в Крыму

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2 апреля 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

патроны, pixabay.com

Министерство обороны РФ предоставило в Крыму жилищные и медицинские фонды для размещения украинских военных, которые сложили оружие. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в оборонном ведомстве.

Согласно последней информации, все пленные украинские военнослужащие в полной мере обеспечены регулярным питанием. Кроме того, получившим ранения военным оказывают необходимую медпомощь.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими военнослужащими и сообщила о планах совместно с МО РФ продолжать изучение условий их размещения и содержания.