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Минобороны РФ предоставило сдавшимся украинским военнослужащим жилье и медицинскую помощь в Крыму

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ предоставило сдавшимся украинским военнослужащим жилье и медицинскую помощь в Крыму
патроны, pixabay.com

Министерство обороны РФ предоставило в Крыму жилищные и медицинские фонды для размещения украинских военных, которые сложили оружие. Об этом сообщили в субботу, 2 апреля, в оборонном ведомстве.

Согласно последней информации, все пленные украинские военнослужащие в полной мере обеспечены регулярным питанием. Кроме того, получившим ранения военным оказывают необходимую медпомощь.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинскими военнослужащими и сообщила о планах совместно с МО РФ продолжать изучение условий их размещения и содержания.

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Политика

Политика

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных, попавших в плен за время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса и призвала украинскую сторону соблюдать нормы международного гуманитарного права и условий содержания в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине, применить зеркальный подход в этом вопросе.