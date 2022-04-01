В ходе нового телефонного разговора Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами

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1 апреля 2022, 19:28 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, Kremlin Pool/globallookpress.com

В ходе нового телефонного разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским 1 апреля, президент Украины попросил продолжить прикладывать усилия для организации гуманитарных коридоров на Украине, сообщает РИА Новости.

Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленского вопросы эвакуации мирных граждан. "Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", - сообщает телеканал BFMTV.

Президент Франции ответил на просьбу и пообещал Зеленскому, что будет добиваться прекращения огня для эвакуации мирных граждан.

Ранее вице-премьер Украины Верещук сообщила о семи гумкоридорах для эвакуации мирных жителей.