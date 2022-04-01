Шуляк: Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян

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1 апреля 2022, 18:14

Елена Шуляк, фото из соцсети

Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества россиян и граждан, которые публично поддерживает специальную военную операцию России.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк написала о принятии закона о национализации имущества россиян в своем Telegram-канале: "Верховная рада одобрила закон №7169 о национализации имущества русских и коллаборантов".

Как уточнила Шуляк, закон о национализации касается россиян и тех, кто не является гражданином РФ, "но тесно связанные с ней, в частности, имеющие место жительства или занимающиеся основной деятельностью".

По решению СНБО или суда может быть национализировано имущество лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию.

Она добавила, что по принятому закону "все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России".