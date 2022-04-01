На совещании Совбеза обсуждались дополнительные меры по предупреждению угроз в сфере внутренней безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

1 апреля 2022, 17:23

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Темой было обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности.

С докладом по теме выступил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Подробности доклада пресс-служба Кремля пока не привела.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.