Песков заявил, что спецоперация РФ на Украине продолжается

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1 апреля 2022, 13:21 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями СМИ днем в пятницу, 1 апреля, заявил, что специальная операция РФ на Украине продолжается.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в рамках состоявшегося в минувшую среду телефонного разговора президент РФ Владимир Путин, отвечая на его вопрос, когда планируется и предусматривается ли прекращение огня на Украине, подчеркнул, что условия для этого шага "еще не созрели".

Дмитрий Песков уточнил, что российская сторона уже изложила все, что считала целесообразным сказать по итогам вышеуказанной беседы политиков. "Специальная операция продолжается", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.