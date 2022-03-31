Депутаты от СРЗП внесли в Госдуму проект закона о статусе российских ЧВК

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31 марта 2022, 16:53

Оружие в руках, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

На рассмотрение Государственной Думы внесён законопроект, предусматривающий регламент деятельности частных военных компаний (ЧВК) в России. Предложили его глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев. Информацию в четверг, 31 марта, сообщает РИА Новости.

Журналисты отметили, что в распоряжении редакции имеется копия документа. В пояснительной записке значится, что частные военные и военно-охранные организации в РФ сейчас лишены официального статуса.

Миронов и Кабышев считают, что при условии принятия депутатами проекта ЧВК будут иметь законодательное регулирование и смогут принять активное участие для защиты российских граждан за рубежом. Также ЧВК смогут привлекать к отстаиванию национальных интересов РФ, для охраны работников российских компаний на территории иностранных государств, имеющих сложную военно-политическую ситуацию, для развития военного сотрудничества. Смогут бойцы частных военизированных групп снижать степень военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных услуг.

«Предметом регулирования законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью», − значится в сопроводительных документах.

Контрольные и надзорные функции за деятельностью ЧВК возложат на Минобороны России. В проекте указано, что оборонное ведомство будет выдавать лицензию и разрешения таким организациям, определять место их дислокации.

Отдельно отмечается, что полномочия ЧВК будут реализовывать исключительно за пределами России.