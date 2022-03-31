В Киеве создана военная комендатура

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31 марта 2022, 16:03 Источник: РИА "Новости"

Киев, pixabay.com

В среду, 30 марта, стало известно, что глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов создал в столице Украины комендатуру, главой которой стал генерал-майор Виктор Плахтий.

Военная комендатура будет расположена на проспекте Победы в Киеве. Ее целью является организация обеспечения мероприятий в период введения комендантского часа и установления особого режима светомаскировки.

Комендатура также будет координировать действия сил и средств подразделений и органов военного управления ВСУ, прочих военных формирований, правоохранительных органов, а также органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.