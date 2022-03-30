Кабмин ФРГ: Шольц во время телефонного разговора с Путиным не согласился с оплатой за российский газ в рублях

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30 марта 2022, 21:14 Источник: ТАСС

Олаф Шольц, Kay Nietfeld/dpa/globallook.com

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в среду, канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласился с предложенной Россией процедурой оплаты газа в рублях. Об этом заявил представитель правительства ФРГ.

Он привел сказанные во время разговора слова Владимира Путина о том, что с 1 апреля поставки российского газа должны оплачиваться в рублях, при этом «для европейских партнеров по договорам ничего не изменится».

По словам представителя кабмина ФРГ, Шольц не согласился с таким раскладом, и запросил письменную информацию - «чтобы точнее понимать процедуру».

«Остается в силе соглашение «семерки»: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», - подчеркивается в сообщении кабмина.