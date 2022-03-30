Кадыров заявил, что «Мединский ошибся» и ни на какие уступки Украине Россия не пойдет

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30 марта 2022, 19:29 Источник: Telegram

Скриншот из видео.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором заявил, что Россия не пойдет ни на какие уступки Украине, и пообещал «зайти в Киев».

«Хочу еще раз заявить всем нашим гражданам, особенно воинам, которые воюют, которые готовы добровольцами приехать на Украину для защиты граждан Российской Федерации, украинского народа, что ни какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал», - сказал Кадыров.

Он призвал российских граждан не волноваться по этому поводу, потому что «есть верховный главнокомандующий Владимир Путин», который «смотрит на 100 лет вперед».

Кадыров рассказал, что чеченские военные зачищают сейчас Мариуполь и пообещал: «В последующем мы зайдем в Киев, если Киев сам не придет к нам».

Свое видео Кадыров подписал словами: «Только вперед и ни шагу назад! Победа за нами! Да здравствует наш президент!»

Ранее Кадыров призвал Владимира Путина позволить военным закончить начатую спецоперацию на Украине.