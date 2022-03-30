Глава украинского МИД Кулеба упрекнул Германию в том, что она не хочет идти на экономические жертвы ради Украины

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30 марта 2022, 17:19 Источник: ТАСС

Дмитрий Кулеба, Xinhua/globallook.com

Страны Запада, в частности, Германия, действуют недостаточно решительно и предпочитают искать отговорки, когда речь идет о поддержке Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в среду интервью журналу Stern.

Он заявил, что в Европе «прекрасно умеют находить отговорки, когда речь заходит о поддержке Украины».

«Германия опасается пойти на экономические жертвы. Знаете, что? Мы идем на настоящие жертвы. Мы теряем людей», - сказал Кулеба, добавив, что пока в Украине идут боевые действия, ФРГ «должна делать больше».

Меры, которые, по мнению Кулебы, должна предпринять Германия, - это запрет импорта российских товаров и экспорта их через германские порты, отключение всех российских банков от SWIFT, немедленный отказ от российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Индия в условиях санкций создают альтернативу системе SWIFT.