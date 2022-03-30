Губернатор Челябинской области поручил уделить особое внимание нацпроектам

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30 марта 2022, 06:40 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Алексей Текслер поставил задачу перед членами регионального правительства и главами территорий держать на контроле сроки заключения контрактов.

В правительстве Челябинской области состоялось заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Мероприятие провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона обратил особое внимание на госзакупки и госконтракты. Он подчеркнул, что всем государственным заказчикам необходимо перестроится и отработать контракты 2022 года с соблюдением всех планов. В связи с этим членам правительства и главам муниципалитетов поручено контролировать сроки заключения контрактов. Еще один не менее важный вопрос – реализация национальных проектов.

Также Алексей Текслер поставил задачу проконтролировать ход декларационной кампании для государственных служащих. Напомним, что она завершится 30 апреля.