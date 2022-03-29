30 лет назад Анатолий Собчак предсказал, что Украина станет угрозой для всего мира

Аргументы Недели → Политика 13+

29 марта 2022, 14:58

Тридцать лет назад политик Анатолий Собчак предсказал агрессию Украины против русских и русскоязычных. Ещё гнида Кравчук, украинский президент, участвовавший и фактически бывший зачинщиком развала СССР, тогда, в 1992 году, заложил бомбу под российско-украинские отношения. Все эти годы Украина получала от России миллиардные кредиты, нефть, газ, списание долгов и цинично готовилась к войне. Это всё равно, как вынашивать планы убить своих родителей.



8 января 1992 года в эфире программы «Без ретуши» телеканала «Россия-1» губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сказал: «Идея Содружества (Содружества Независимых Государств) понадобилась (Украине) только для одного - чтобы использовать эту идею как определенную передышку и за этот период создать свою собственную армию. Украинский президент (Кравчук) еще до того, как стал президентом, и те, кто сейчас находится у власти на Украине, говорили о необходимости четырехсоттысячной армии. Теперь стало известно, как они хотят создавать эту армию…



Каждое новое независимое государство должно создавать армию нормальным путем, и это их право - хоть четыре миллиона создавайте за счет своих налогоплательщиков, но, оказывается, задумка была другая: взять и перевести нынешнюю армию под юрисдикцию нынешней Украины, хотя непонятно, почему житель России, Казахстана или Узбекистана, призванный служить в Советскую армию, должен давать присягу украинскому правительству… Сегодня наиболее опасный симбиоз крайних националистов и (коммунистической) номенклатуры, консервативность которой была очевидна для всех, они очень быстро нашли друг друга.



В речах руководства нынешней Украины ни слова о правах человека, о правовом государстве, они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую независимость они избрали. Для этой их независимости прежде всего нужна армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Я не сомневаюсь, что они предъявят претензии, да уже, собственно, предъявили и на ядерное оружие.



Действия Украины в отношении Советской армии и флота представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом… Здесь нельзя упускать время, нельзя допускать, чтобы Украина создала такую армию, которую она обязательно пустит в ход. И сегодня мы закладываем мину не только под наше будущее, но и будущее всего человечества».



Надо полагать, что сегодня, получая военную и гуманитарную помощь от коллективного Запада, Украина готова завтра обратить свои штыки и против нынешних благодетелей. Не впервой предавать, как во время Великой Отечественной услуживать фашистским захватчикам и метаться между победителями. Но не вышло. Сейчас Украина захлебнулась в своей нацистской риторике.



