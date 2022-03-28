Лавров заявил, что Запад «уже отчелночил свое» в урегулировании ситуации на Украине

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28 марта 2022, 14:08 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров Россия заявил, что страна, согласившись на переговоры с Украиной, не хотела бы видеть в качестве посредников страны Запада, поскольку "они уже отчелночили свое".

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона готова дать дипломатии шанс – именно поэтому Москва согласилась на переговоры с украинской делегацией, которые возобновляются в Стамбуле.

Министр иностранных дел России, однако, уточнил, что есть множество примеров, когда дипломатические достижения были разрушены западными коллегами. "Верить им теперь нельзя", - подчеркнул Лавров и добавил, что не хотел бы видеть на обсуждениях "никаких челноков" от Запада.