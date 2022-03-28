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Политолог Бальбек заявил, что Байден получил имидж «политического хама»

, 12:55

Политолог Бальбек заявил, что Байден получил имидж «политического хама»
президент США Джо Байден, www.imago-images.de

Политолог Руслан Бальбек оценил мнение американских журналистов, которые считают что президент США Джо Байден своими заявлениями в адрес главы РФ Владимира Путина может усложнить диалог с Москвой.

Руслан Бальбек заявил, что Джо Байдену давно следует пригласить советников, которые "не прогуливали занятия по этике", а также хотя бы немного знакомы с историей России. Политолог в разговоре с RT допустил, что в таком случае у Москвы и Вашингтона нашлись бы точки соприкосновения, а президент США не получил бы имидж "политического хама".

Бальбек уточнил, что ложь, оскорбления и неосведомленность в обстановке являются верными спутниками американского лидера.

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Политика

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