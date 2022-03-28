Политолог Бальбек заявил, что Байден получил имидж «политического хама»

Политолог Руслан Бальбек оценил мнение американских журналистов, которые считают что президент США Джо Байден своими заявлениями в адрес главы РФ Владимира Путина может усложнить диалог с Москвой.
Руслан Бальбек заявил, что Джо Байдену давно следует пригласить советников, которые "не прогуливали занятия по этике", а также хотя бы немного знакомы с историей России. Политолог в разговоре с RT допустил, что в таком случае у Москвы и Вашингтона нашлись бы точки соприкосновения, а президент США не получил бы имидж "политического хама".
Бальбек уточнил, что ложь, оскорбления и неосведомленность в обстановке являются верными спутниками американского лидера.