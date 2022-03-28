Лавров: встреча Путина и Зеленского нужна, когда появится ясность в решении ключевых вопросов

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28 марта 2022, 12:22 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в беседе с журналистами в понедельник оценил вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам Сергея Лаврова, встреча глава Российской Федерации и Украины нужна, как только появится ясность в решении ключевых вопросов по Донбассу, а также по демилитаризации и денацификации украинской территории.

Глава МИД РФ добавил, что Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров с Владимиром Зеленским, однако важно, чтобы этот контакт был хорошо подготовлен.