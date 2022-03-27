Китайский посол в США Цинь Ган: давление Вашингтона на Пекин не сработает, а на санкции КНР ответит решительно

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27 марта 2022, 14:41

Olga Sokolova / globallookpress.com

США угрожают Китаю, однако Пекин «не поведётся» на давление Вашингтона и на санкции ответит решительно, заявил эфире гонконгского телеканала Phoenix посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган.

Посол заявил, что страны, заинтересованные в мирных переговорах поддерживают Китай, однако США пытается оказать давление.

На это Цинь Ган ответил:«Угрозы и давление не сработают». Также в случае санкций со стороны Соединённых Штатов Китай «ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов».

В заключение посол отметил, что между КНР и США действительно много разногласий по украинскому вопросу, однако Цинь Ган выразил надежду, что страны продолжат работать над укреплением связей и продвижением мирных переговоров.