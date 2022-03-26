Политики из команды Фургала перешли в «Справедливую Россию»

Аргументы Недели. Хабаровск → Политика 13+

26 марта 2022, 10:37

В партию «Справедливая Россия - За правду» перешли сенатор Сергей Безденежных и депутат хабаровской городской думы Михаил Сидоров, состоявшие в команде экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. При этом партия ждет перезагрузки, одобренной на уровне Москвы.

— С нами связалось высшее руководство партии и предложило присоединиться к ним. Особо подчеркнули, что их не смущает наша поддержка Сергею Фургалу. Заявили о готовности содействовать нашей активности. То есть сейчас мы можем объединить всех честных и справедливых людей, которые готовы идти за правду, — указал Михаил Сидоров.



По словам Сергея Безденежных, именно «СР» поддержала в том числе и его инициативы, одна из которых касается острейшей проблемы угольной пыли.



- Уверен, что наше объединение даст тот необходимый толчок Хабаровскому краю. В первую очередь, в политическом смысле. В регионе не хватает яркой оппозиционной платформы, и мы готовы ей стать. Нравится активная позиция Захара Прилепина в части разоблачения фактов коррупции, его жесткая позиция в отношении критики руководителей исполнительной власти, - сказал сенатор.



Как отметил лидер партии Сергей Миронов, «в ближайшее время наши новые товарищи представят специальную Дальневосточную программу, которую мы планируем взять на вооружение».



Напомним, что участвовавшая в прошлых губернаторских выборах Марина Ким, представлявшая «СР» уступила только Михаилу Дегтярёву.