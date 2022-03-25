Песков заявил, что усиление НАТО на востоке проводилось еще до принятия официального решения об этом

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25 марта 2022, 15:25 Источник: ТАСС

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что усиление восточного фланга Североатлантического альянса фактически проводилось еще до соответствующего официального решения.

Дмитрий Песков, комментируя решение альянса по созданию четырех дополнительных многонациональных боевых групп в Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии, подчеркнул, что работа по усилению восточного фланга НАТО велась и раньше.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в регионе создавался "мощный кулак", мощная военная инфраструктура организации.