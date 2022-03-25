Володин посоветовал сенатору Пронюшкину сложить свои полномочия

Аргументы Недели → Политика 13+

25 марта 2022, 13:02 Источник: Вячеслав Володин

В. Володин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал сенатора Александра Пронюшкина, сообщившего первым в пятницу утром со ссылкой на свои источники ложную информацию о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, сложить полномочия.

Володин обратился в своем Telegram-канале к СМИ, которые растиражировали недостоверную информацию о Жириновском:

"Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления". "Если у вас, конечно, есть совесть", - добавил спикер Госдумы.

"А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - пишет Вячеслав Володин.

Владимир Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ со 2 февраля. Он лечится почти два месяца. В ЛДПР сообщают, что его состояния не ухудшилось.