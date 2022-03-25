В ЛДПР назвали фейком информацию об уходе Жириновского

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25 марта 2022, 12:31

В ЛДПР в пятницу, 25 марта, назвали фейком информацию об уходе лидера партии Владимира Жириновского. По данным однопартийцев Владимира Вольфовича, час назад врачи провели плановую процедуру. Медики никаких негативных изменений в его здоровье не отмечают.

В ЛДПР категорический опровергли ложь и смерти Жириновского и назвали ее грязной провокацией "желтой прессы", которая 30 лет постоянно врет о политике. "Состояние Владимира Вольфовича Жириновского стабильно", - подчеркнули в ЛДПР.

В Минздраве России ранее заявили, что лидер ЛДПР находится в стабильном состоянии. Сенатор, написавший сегодня утром о смерти Жириновского, опроверг информацию и извинился.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также опроверг информацию о том, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался.