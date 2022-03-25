Сенатор Пронюшкин заявил о смерти Жириновского

Аргументы Недели → Политика 13+

25 марта 2022, 12:03 Источник: РИА "Новости"

Владимир Жириновский, Anton Belitsky/Global Look Press

Сенатор Александр Пронюшкин утром в пятницу, 25 марта, подтвердил, что лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский скончался сегодня в одной из московских клиник.

Ранее информацию о смерти 75-летнего Владимира Жириновского предоставил телеграм-канал Mash. В сообщении говорилось, что последние сутки жизни лидер ЛДПР провел в коме.

Напомним, в декабре Жириновский сообщил, что сделал восемь прививок против коронавируса нового типа. В феврале политика госпитализировали с COVID-19.

Дополнение:

Позже сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав России, сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и партия ЛДПР опровергли информацию о кончине политика. Сенатор Александр Пронюшкин извинился за свой пост о смерти политика.