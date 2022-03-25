Зампредседателя Совбеза Медведев: санкции Запада не разобщают, а консолидируют россиян

Аргументы Недели → Политика 13+

25 марта 2022, 09:45 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев фото: Kremlin Pool / Global Look Press, globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев: Западу не удастся разобщить россиян и настроить их против власти, так как общество наоборот консолидируется.

«По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И, естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти», — заявил Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что Запад не получит обратного эффекта от санкций в виде разобщенности людей. «Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества», — считает Медведев.

Также Дмитрий Медведев указал на исторический опыт консолидации россиян, когда «и 70 лет назад, и 100 лет назад, и в период различного рода вооруженных кампаний» общие лишения только сближали людей. В этом, по мнению политика, подвох ограничительных мер Запада, цель которых — настроить общество против власти.

Ранее сообщалось о введении новых санкций США против физических и юридических лиц в России.