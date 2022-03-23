Владимир Путин обсудил с премьером Израиля Нафтали Беннетом ситуацию вокруг Украины

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23 марта 2022, 19:09 Источник: Сайт Кремля

Фото с сайта kremlin.ru

В среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Центральной темой его стала ситуация вокруг Украины, сообщает пресс-служба Кремля.

«Нафтали Беннет поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», - говорится в сообщении.

Также указывается, что Владимир Путин высказал свои оценки переговорного процесса и хода специальной военной операции РФ в Украине.

Кроме того президент России выразил Беннету соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле, унесшим человеческие жизни.

Ранее в среду Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Германии Олафом Шольцем.