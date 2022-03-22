Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва

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22 марта 2022, 09:47 Источник: ТАСС

Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

Чтобы сохранить отношения с Россией Соединенные Штаты должны прекратить эскалацию напряженности и перестать накачивать Киев оружием, заявил во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

В настоящее время, по его словам, отношения двух государств находятся на грани разрыва. И только от того, какую линию выберет руководство США, зависят их дальнейшие перспективы.

«Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило [российско-американские] отношения на грань разрыва. Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я еще раз подчеркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», - подчеркнул Рябков.

Чтобы сохранить отношения, Вашингтону, по словам Рябкова, «просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями». Он добавил при этом, что США должны «прекратить продуцировать угрозы в адрес России».