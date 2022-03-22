Байден считает, что Москва может ответить на санкции кибератаками

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22 марта 2022, 08:44 Источник: РБК

Клавиатура, McPHOTO-Collection/globallook.com

Президент США Джо Байден на встрече с представителями бизнеса, прошедшей в понедельник, заявил, что в ответ на введение жестских санкций в отношении России Москва может ответить кибератаками. Трансляция выступления американского лидера размещена в Твиттере.

Владимир Путин, по словам Байдена, не ожидал, что ограничения окажутся настолько серьезными, и что западные страны продемонстрируют такое единство в ситуации вокруг Украины. По его мнению, теперь Западу нужно быть готовым к ответным действиям Москвы.

«Нам следует с осторожностью ждать того, что последует. Он [Путин] знает, что будут суровые последствия в связи с единым фронтом НАТО. <...> Наиболее вероятно, что он использует кибератаки»,— заявил Байден.

Он также сказал, что правительство США вносит свой вклад в подготовку к возможным кибератакам России. «Мы готовы помочь компаниям частного сектора инструментами и опытом», - подчеркнул Байден.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что беспрецедентные санкции в отношении России уже дают свои плоды и будут только усиливаться до тех пор, пока РФ не закончит военную спецоперацию в Украине.