ТАСС: В Раду Украины внесен на рассмотрение законопроект об обращении с российскими военнопленными

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21 марта 2022, 21:45 Источник: ТАСС

Верховная рада Украины, Vyacheslav Maevskiy/Russian Look

В парламент Украины внесен на рассмотрение законопроект об обращении с российскими военнопленными.

Текст документа размещен в понедельник, 21 марта, на сайте Верховной рады. В документе указано, что закон принимается в связи с российской военной спецоперацией на территории Украины.

Согласно проекту закона, пленных российских военнослужащих будет разрешено содержать в следственных изоляторах или в исправительных и воспитательных колониях.

В них предполагается создать секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военнопленные не контактировали с заключенными преступниками.

Судя по тексту законопроекта, с военнопленными будут обращаться "с соблюдением норм международного гуманитарного права и требований национального законодательства". Военнопленным будет разрешена переписка по почте.

На Военную службу правопорядка (военную полицию) Вооруженных сил Украины (ВСУ) законопроект возлагает задачу по "организации сбора и сопровождения военнопленных из лагерей оперативных командований, их содержанию и охране во временных лагерях для военнопленных, а также участие в охране на участках содержания военнопленных в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 4 марта сообщила СМИ, что готова участвовать в любом формате в процессе обмена военнопленными между РФ и Украиной.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер 17 марта призвал участников конфликта на Украине достойно обращаться с военнопленными. Вице-премьер Украины Ирина Верещук в тот же день сообщила о создании властями Украины информационного бюро, которое будет заниматься сбором и передачей данных о военнослужащих, находящихся в плену у украинской стороны.