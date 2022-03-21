Сатановский cчитает, что Зеленский сбежал из Киева: героический президент Украины в Польше, а может подо Львовом

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21 марта 2022, 18:23

В. Зеленский, офис президента Украины

Политолог Евгений Сатановский считает, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал из Киева и скрывается во Львове или в Польше. В эфире «Вести FM» Сатановский высказался в видеообращениях Зеленского.

Как отметил политолог, вещание украинского президента вроде бы проходит в Киеве на фоне исторических зданий. Но оказывается, что они как-то очень плохо наложены, хромакей сбоит. "Где-то картинка трясется, где-то пропадает цвет", - оценил Сатановский видеозаписи.

По словам Сатановского, он не знает, где сейчас Зеленский. "Вот я не знаю, в Польше ли он, где-то ли подо Львовом – в какой именно частичке нашей планеты находится "героический" Зеленский", — сказал политолог.

Сатановский полагает, что Зеленский рассчитывает после окончания спецоперации занять какое-нибудь место в Европе по примеру бывшего президента Грузии Михаила Саакшвили.

"Зеленский организовал немыслимый гастрольный чес по парламентам США, ФРГ, Израиля, британскому. В Америке ему дружно аплодировали конгрессмены, не очень понимая, что вообще украинский президент говорил. Ему же потом надо будет место работы искать, как Саакашвили – это такой нормальный пиар", — высказал мнение Евгений Сатановский.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на источники сообщал о побеге Зеленского.