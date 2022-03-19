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Лукашенко заявил, что Россия не просит Белоруссию подключиться к спецоперации

, 13:04 Источник: РИА "Новости"

Лукашенко заявил, что Россия не просит Белоруссию подключиться к спецоперации
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 19 марта, заявил, что никто не просит Минск принимать участие в военной спецоперации РФ на Украине. Политик убежден, что "Россия сама справится".

Александр Лукашенко уточнил, что белорусская сторона не сможет что-либо добавить для России в этой операции. Глава республики уточнил, что у РФ хватает живой силы и современной техники, вследствие чего страна сама "решит эту проблему".

Лукашенко заметил, что проблема заключается лишь в страдании людей, поэтому конфликт необходимо разрешить.

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