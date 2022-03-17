Вассерман рассказал, что не выходит на связь с друзьями в Одессе, чтобы не подставлять их под возможные репрессии

Аргументы Недели → Политика 13+

17 марта 2022, 08:29

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман рассказал, что в настоящее время он не выходит на связь с друзьями в Одессе, чтобы не подставлять их под возможные репрессии. В последнее время Вассерман созванивался с близкими, которые живут в его родной Одессе.

"Кое с кем я пообщался, рекомендовал не ночевать в убежищах, так как армия России точно не будет бомбить или обстреливать Одессу. А от местных террористов убежища, к сожалению, не спасут", – рассказал Анатолий Вассерман в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что, судя по последним решениям руководства террористической группировки "Украина", сейчас сам факт общения с кем-либо в Российской Федерации может быть квалифицирован как преступление. Вассерман думает, что лучше не рисковать, не подставлять родных и близких. "Если кто-то из них сам проявит инициативу, тогда, естественно, общаться можно и нужно. Сам я практически с начала антитеррористической операции только отвечаю на звонки и сообщения с Одессы, но по своей инициативе на связь не выхожу", – пояснил депутат Госдумы.

Он рассказал, что на Украине люди могут "загреметь" за употребление таких терминов как "ополченцы" – применительно к народным милициям ДНР и ЛНР – и "вежливые люди" применительно к российским военнослужащим. У Вассермана с некоторыми из старых украинских знакомых разные взгляды на события на Украине. По его мнению, "Стокгольмский синдром никого не щадит".

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) проверяют выезжающих из Мариуполя мужчин на наличие признаков участия в боевых действиях