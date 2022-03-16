Президент России Путин проводит совещание по мерам поддержки регионов

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16 марта 2022, 16:52

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в среду, 16 марта, проводит совещание по социально-экономическому развитию и мерам поддержки регионов. Открыл его глава государства с заявления о причинах спецоперации на Украине.

Главной причиной подобного развития событий Путин назвал саботаж Киева попыток мирного урегулирования конфликта с Донбассом.

«Киевским властям по разным каналам было предложено не вступать в боевые действия, вывести войска из Донбасс, он не захотели», − цитирует РИА Новости слова президента.

Проходит спецоперация ВС России на Украине, по словам главы государства «успешно, строго в соответствии с планами».

Опасность от пронацистского режима Украины усугубилась высоким риском получения Киевом ядерного оружия. ПО мнению президента, «целью была бы Россия».

Российский лидер ответил высокие качества военнослужащих Армии РФ, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины. «Наши парни проявляют мужество и героизм», − подчеркнул президент.