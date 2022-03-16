Наталья Поклонская: мы всем Крымом и Севастополем желаем скорейшего урегулирования конфликта в Украине

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16 марта 2022, 16:35

Наталья Поклонская, фото: /vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская в годовщину крымского референдума заявила о желании Крыма и Севастополя скорейшего урегулирования конфликта в Украине. 16 марта 2014 года крымчане и севастопольцы проголосовали за воссоединение с Россией.

16 марта 2022 года Наталья Поклонская написала пост в своем Телеграм-канале: "Я являюсь одним из его символов и я же — украинка... И таких украинок и украинцев в России много. Притеснений по национальному признаку никогда не было и не будет.

К сожалению, в 2014 году после госпереворота не всем украинцам нашлось место в своей родной стране, поэтому пришлось делать выбор и защищаться: нашим цивилизованным и законным выходом стал референдум — мирный и свободный, образец демократии, к которой стремятся все страны".

По словам Поклонской, "любой национализм и граничащий с ним фанатичный патриотизм (на самом деле не имеющие национальностей) приводят к самым непредсказуемым последствиям".

"Вот сегодня мы оказались в ситуации, о которой нельзя было и подумать... Мы всем Крымом и Севастополем (да и, наверное, всё человечество) желаем скорейшего урегулирования конфликта в Украине. Радоваться сейчас мало кому хочется — если вообще хочется... Лично я неразрывно связываю себя с моими двумя Родинами — Украиной и Россией. Как и в 2014 году, готова защищать и Россию, и Украину — искренне и с любовью к людям", заключила бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская.