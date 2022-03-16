МИД России о заявлении Японии по Курилам: у Токио нет собственной внешнеполитической линии

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16 марта 2022, 10:50

Курильские острова, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/ Global Look Press

Критические заявления официального Токио касательно Курильских островов не отвечают принципам добрососедства. Они выдают зависимость внешнеполитической линии Японии от США. Такое мнение выразила в среду, 16 марта, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас абсолютно чётко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», − заметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Причем Соединенные Штаты предоставляют Японии готовые решения по отношениям с соседями.

Как сообщалось ранее, американский посол в Японии Рам Эмануэль уточнил, что Вашингтон поддерживает Токио в вопросе территориальной принадлежности южных Курильских островов. На что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси одобрительно отозвался о заявлении американского дипломата.