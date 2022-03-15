Как американские олигархи влияют на политику в США

Аргументы Недели → Политика 13+

15 марта 2022, 16:42

Фото: pixabay.com

Сходство США и России заключается в существовании в них олигархий, которые пронизывают финансовую и политическую структуру обеих стран. Олигархи, как правило, обладают весьма существенным политическим влиянием. В США они сначала получают богатства, а затем используют их для оказания сильного влияния на правительство.



Основатель Facebook Марк Цукерберг, как известно, является олигархом. В США СМИ утверждают, что он потратил 350 миллионов долларов на помощь местным властям, чтобы обеспечить «заслуживающие доверия, инклюзивные выборы». Журналистка Моника Шоуолтер сообщила, что таким образом Цукерберг подкупил чиновников для передачи голосов демократам в «колеблющихся» штатах. Его «Центр технологий и гражданской жизни» потратил 15 миллионов долларов в Мичигане, почти половина из которых досталась оплоту демократов в Детройте. Фонд Real Clear Politics (Настоящая чистая политика) сообщил, что деньги были использованы для «увеличения числа голосований по почте, на удаленных местах и других мер, которые увеличивают количество заполненных бюллетеней», что облегчило злоупотребления на выборах. Почти 90% голосов, на которые повлияла активность господина Цукерберга в районе Детройта, достались кандидатам от Демократической партии. Покупать выборы противозаконно, но Марк Цукерберг, себе лазейку нашел.



Twitter — интернет-платформа, с которой многие могут делиться своими мыслями, получая при этом миллионы долларов от рекламодателей, которые хотят продавать товары пользователям.



Руководство Twitter способно подвергнуть платформу цензуре для обеспечения соблюдения своих правил. Оно также может преследовать цель поддержки только тех партий и движений, которые одобряются руководством Twitter, и которые, по мнению этого руководства, «способствуют общественной дискуссии».



Во время выборов 2020 года Twitter отключал от платформы политиков, которые, по мнению его руководства, нарушали правила социальной сети. Ярким примером этого является изгнание из Twitter президента Трампа из-за утверждений о том, что он подстрекал к насилию.



В то же время Twitter позволил аятолле Хаменеи возлагать вину за мировые проблемы на США, поддерживал усилия движения Антифа по вербовке своих адептов и допустил появление в сети множества отвратительных твитов. Настоящая мотивация Twitter, помимо получения прибыли, заключается в поощрении тех публичных дискуссий, которые продвигают политические партии, поддерживаемые его руководством.



Джефф Безос сколотил состояние на Amazon, принимая электронные запросы на товары от своих клиентов, преобразовывая их в физические товары и доставляя покупателям с целью получения прибыли. Он настолько богат, что может позволить себе построить собственный космический корабль, на котором уже летал в то пространство, куда еще не ступал ни один олигарх.



Безос купил либеральную газету Washington Post (WP). Под его управлением газета ведет войну с Дональдом Трампом и его сторонниками. WP напечатал много фальсифицированных статей, некоторые из которых были лживыми до абсурда. Газета умудрилась упомянуть как минимум 18 причин, по которым Трамп может быть агентом России. Любой журналист может определить, соответствуют ли эти утверждения действительности. Но WP и многие другие новостные издания не обременяют себя соблюдением журналистской этики.



Американские олигархи не ограничиваются пристрастием к Демократической партии. Консерваторы вроде братьев Кох — тоже олигархи, как и анархист Джордж Сорос.



Миллиардеры пытаются ограничить общественную дискуссию, чтобы предотвратить распространение в обществе противоречащих им идей и закрыть рот тем, кто смеет с ними не соглашаться. Они продвигают в общество ложные нарративы, замаскированные под журналистику, подвергают цензуре свои интернет-платформы и тратят заработанные миллионы на покупку голосов для политических партий, которые они поддерживают. У олигархов во всем мире слишком много власти. И Соединенные Штаты не являются исключением.



