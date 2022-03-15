Рада лишила депутатского мандата парламентария от ОПЗЖ Киву

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15 марта 2022, 17:05

Илья Кива, ATS/ Globallookpress.com

Как сообщает местное издание, решением Верховной Рады Украины во вторник, 15 марта, депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива лишился мандата. Произошло это на закрытом заседании парламента путем голосования.

Широкой общественности известно, что Кива был членом запрещенного в РФ «Правого сектора», после евромайдана и государственного переворота успел поработать на нескольких должностях в украинском МВД. Однако в 2019 году примкнул к составу «Оппозиционная платформа – ЗА жизнь» (ОПЗЖ), по спискам которой избрался в Раду.

Бывший уже депутат многократно критиковал политику президента Владимира Зеленского, а также выступал за союз с Российской Федерацией, несмотря на некогда радикальные взгляды. Он одобрил проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Сейчас находится в Москве.

Уточняется, что за лишение Кивы мандата проголосовали 335 депутатов Рады.

Ранее за исключение Ильи Кивы из ОПЗЖ выступил сопредседатель партии Юрий Бойко. В ответ тот заподозрил пана Юрия в работе на администрацию Зеленского и предательстве украинского народа.

Также известно, что на Киву заведено уголовное дело за госизмену после того, как депутат в видеообращении поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина.