Стало быть они уходят, а мы остаёмся с товарами дружественных России стран

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15 марта 2022, 15:22

Санкции, введённые коллективным Западом в отношении России, могут оставить отечественных потребителей без целого ряда популярных товаров. Зарубежные компании покидают российский рынок, оставляя россиян без смартфонов, продуктов питания, бытовой химии и других.



В России производится только 40% фруктов для внутреннего рынка. Остальной объём завозится из-за рубежа. Несмотря на то, что поставщиками фруктов в РФ являются страны, не входящие в антироссийский фронт, сбои с импортом могут начаться уже через несколько недель. Чай и кофе будут поставляться в нашу страну без изменений. Их главные поставщики Бразилия, Вьетнам, Китай и Колумбия готовы даже к увеличению экспорта.



С полок российских магазинов могут полностью исчезнуть напитки компаний PepsiCo, пиво от Heineken и ряда чешских пивоварен. Английская компания Unilever, в которую входят бренды Dove, Rexona остановили инвестиции в российские проекты. Однако бренд продолжит поставлять в нашу страну жизненно важные товары.



Остановка деятельности европейских автоконцернов не так пугает россиян, так как им на смену уже давно пришли китайские автогиганты. Иностранные поставщики сырья (Италия, Китай и Турция) для производства одежды и обуви планируют уйти с российского рынка, но до лета они продолжат свою работу точно.