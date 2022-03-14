Минобороны РФ: российские военные поразили крупный склад боеприпасов на территории завода «Антонов» в Киеве

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14 марта 2022, 19:48

Игорь Конашенков, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Министерство обороны РФ в понедельник, 14 марта, вечером сообщило, что российские военные высокоточным оружием нанесли удар по военной инфраструктуре Украины.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины, выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь.

На территории завода "Антонов" под Киевом уничтожен крупный склад боеприпасов к РСЗО, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск. Сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один "Байрактар ТБ-2", поражены 86 объектов.