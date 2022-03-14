Премьер Украины Шмыгаль в ходе экстренного заседания ПАСЕ потребовал срочно исключать Россию из Совета Европы

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14 марта 2022, 18:54 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 14 марта, выступая по видеосвязи в ходе экстренного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения Российской Федерации из Совета Европы.

Экстренное заседание ПАСЕ в связи со спецоперацией России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта. "Мы требуем безотлагательного, немедленного исключения РФ из Совета Европы", - заявил украинский премьер. Он подчеркнул, что поддерживающим "эту неоправданную агрессию, им не место в европейской семье".

Ранее сегодня вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, и в ближайшее время Россия может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.

Шмыгаль выступил вместо президента Украины Владимира Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ.

Председатель ПАСЕ Тини Кокс на открытии сессии предупреждал, что Зеленский не сможет выступить из-за непредвиденных обстоятельств.