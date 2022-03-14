Производитель компьютеров ASUS прекращает работу в России

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14 марта 2022, 15:19 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Компания ASUS решила прекратить работу в России. ASUS - производитель компьютеров и ноутбуков. Руководство тайваньской компании ASUS разработает план эвакуации своих сотрудников и бизнеса из России.

Руководитель экономического ведомства Тайваня Ван Мэйхуа в понедельник сообщила, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России из-за ситуации на Украине. Первая реакция - скорейшая "эвакуация российского бизнеса и персонала".

Ван Мэйхуа сказала журналистам в кулуарах парламента, что компания будет в целом заботиться о своей репутации.

Вице-премьер Украины Михаил Федоров ранее обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши и призвал компанию прекратить работу в России.