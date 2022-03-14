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Политолог Еремина усомнилась, что группировка НАТО в Прибалтике будет серьезно усилена за счет американских военных

, 10:51

Политолог Еремина усомнилась, что группировка НАТО в Прибалтике будет серьезно усилена за счет американских военных
солдаты, pixabay.com

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина оценила просьбу президента Латвии Эгилса Левитса о постоянном размещении американских войск в Прибалтике.

Наталья Еремина отметила, что там уже располагаются войска Североатлантического альянса. Политолог считает, что эта группировка вряд ли будет серьезно усилена за счет американских военных – вероятнее всего, это может произойти за счет британских солдат.

Эксперт в разговоре с RT добавила, что подобные действия со стороны Латвии могут быть расценены как провокация.

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